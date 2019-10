Processo Cucchi, parla il legale agente penitenziaria

L'Avvocato di Parte Civile Stefano Maccioni, legale della mamma Rita Calore riproduce alcuni brani della deposizione di Roberto Mandolini, all'epoca dei fatti a capo della Caserma Appia. Per lui il PM Musarò, ha chiesto 8 anni per falso, mentre il reato di calunnia è prescritto. Dieci anni fa, esattamente come adesso, il Giudice applicava la custodia cautelare a Stefano Cucchi, perché sul verbale di arresto si leggeva che era nato in Albania e senza fissa dimora. Anche oggi in aula siedono al quarto Banco: Antonio Domenici, Nicola Minichini, Corrado Santantonio, anche loro sono state tra le vittime dello scorrere del tempo. Non hanno perso un'udienza.