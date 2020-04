Protezione civile: come fare ripartire le imprese

I meccanismi organizzativi che si possono adottare in azienda, modulando proprio quelle regole generali di distanziamento sociale, di igiene, buona prassi, di evitare le aggregazioni di lavoratori in ambienti numerosi. Come – credo – ricordava anche Presidente del Consiglio, dovremo affrontare una fase di gradualità complessiva, quindi anche queste misure dovranno, in qualche maniera, venire incontro a questa gestione, come anche le misure di prevenzione e protezione. Una misura, ad esempio, estremamente importante, sarà quella della gestione dei lavoratori fragili.