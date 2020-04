Protezione civile: il bollettino del 10 aprile

Partiamo con i dati di oggi. Ad oggi, il totale delle persone attualmente positive è di 98 mila 273, con un incremento di mille 396 pazienti rispetto a ieri. Prosegue il calo della pressione sulle strutture ospedaliere iniziato circa una settimana fa. Ad oggi sono infatti 3 mila 497 i pazienti in terapia intensiva, meno 108 rispetto a ieri e 28 mila 242 sono i pazienti ricoverati con sintomi. Rispetto a ieri, c'è una diminuzione di 157 unità, mentre la maggior parte dei pazienti sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi: 66 mila 534, il 68 per cento dei pazienti. Oggi, registriamo un numero di deceduti di 570 nuovi deceduti. Il totale dei guariti sale a 30 mila 455, mille 985 in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda il trend generale di crescita dei contagi, il trend mostra un incremento di 3 mila 951 unità, nuove persone contagiate rispetto a ieri, che porta il totale dei casi a 147 mila 577, comprensivi quindi sia delle persone attualmente positive che di quelle decedute e di quelle guarite.