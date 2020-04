Protezione civile, il bollettino del 20 aprile

Partiamo dal numero dei casi totali. Questa sera, il numero dei casi totali sono: 181 mila 228, con un incremento, rispetto a ieri,di 2 mila 256 persone. Ad oggi, il totale delle persone positive è di 108 mila 237, con una diminuzione, un decremento di 20 persone e rispetto a ieri. Questo, per la prima volta, è un dato ulteriormente positivo perché andiamo a diminuire il numero delle persone attualmente positive. Prosegue anche il calo della pressione sulle strutture ospedaliere, ad oggi sono infatti 2 mila 537 i pazienti in terapia intensiva, con una diminuzione di 62 rispetto a ieri. È il numero più basso che abbiamo registrato, in terapia intensiva, da un mese a questa parte. 24 mila 906 sono le persone ricoverate con sintomi, con una diminuzione di 127 persone rispetto a ieri. La maggior parte dei positivi sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi, sono 80 mila 758 e sono il 75 per cento del totale. Oggi, registriamo 454 nuovi deceduti, mentre il totale dei guariti sale a 48 mila 877, mille 822 in più rispetto a ieri. Quasi il 90 per cento dei dimessi guariti totali sono stati registrati nell'ultimo mese dallo scorso 20 marzo. Per quanto riguarda le forze in campo, registriamo sempre un numero elevato di volontari, 19 mila 398 sono i nostri volontari che sono impiegati, sia da parte delle organizzazioni nazionali che le organizzazioni territoriali di volontariato, e li voglio ringraziare insieme a tutti coloro i quali sono impegnati per combattere e contrastare questa pandemia, quindi: il personale delle strutture operative, delle forze armate, delle forze dell'ordine, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario, oltre che il personale delle Regioni. Per quanto riguarda le somme raccolte sul conto corrente del Dipartimento destinato alle donazioni, ad oggi abbiamo raccolto 128 milioni 338 mila 17 euro e ne abbiamo spesi 46 milioni per acquisto di dispositivi di protezione individuale e per ventilatori.