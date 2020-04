Protezione civile: calano i malati

Buonasera. Ringrazio Susanna Di Pietra che questa sera è ancora qui con noi e il professor Silvio Brusaferro, Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. I dati di oggi ci segnalano un calo delle terapie intensive e dei ricoverati con sintomi, i casi totali sono infatti 199 mila 414, con un incremento rispetto a ieri di mille 739 persone, mentre i dimessi e guariti sono mille 696 in più rispetto a ieri, per un totale di 66 mila 624. Prosegue, inoltre, l'alleggerimento della pressione sulle strutture ospedaliere, ad oggi, infatti, il totale delle persone attualmente positive è di 105 mila 813, con un calo rispetto a ieri di 290 pazienti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, di questi mille 956 sono in terapia intensiva, 53 in meno rispetto a ieri, 20 mila 353 sono i ricoverati con sintomi, con una diminuzione di mille 19 pazienti rispetto a ieri. La maggior parte dei pazienti positivi è in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi, per un totale di 83 mila 504, pari al 79 per cento del totale dei positivi. Il dato dei deceduti è di 333, oggi. Passando al tema delle risorse raccolte dal Dipartimento della Protezione Civile, vi segnalo che ad oggi abbiamo raccolto 141 milioni 457 mila 494 euro sul conto corrente delle donazioni, è una cifra importante e di questo voglio ringraziare gli italiani per la loro generosità. Su questo conto corrente abbiamo già speso oltre 79 milioni di euro, 79 milioni 579 mila 372 euro, il 56 per cento delle donazioni per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di ventilatori.