Protezione civile: passeggiate? Nessun cambio strategia

Credo che la circolare del Ministero vada letta per com'è stata scritta, lì è chiaramente indicato che si fa riferimento a tutte quelle che sono le limitazioni vigenti. Non c'è, quindi, nessun cambiamento di quelle che sono le strategie e le politiche finora in atto, che sono quelle proprio che ci hanno dato i risultati che avete ascoltato anche questa sera, sono di contenimento.