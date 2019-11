Provenzano dopo incontro ArcelorMittal

È improprio parlare di scudo e di immunità. Noi stiamo ragionando su una norma generale e astratta che superi il vaglio di costituzionalità e che sancisca un principio semplice, cioè chi inquina, paga, ma chi deve attuare un piano ambientale non può rispondere per colpe altrui o per colpe del passato, e questo vale nell'ex Ilva di Taranto, ma deve valere laddove c'è un'azienda che vuole coniugare industria e ambiente. Questa è la partita che noi ci giochiamo a Taranto e vale per tutto il Sud e per tutta l'Italia.