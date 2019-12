Ragazze investite a Roma, Genovese agli arresti domiciliari

Imprudenza e imperizia. Così il GIP di Roma giudica la condotta di Pietro Genovese, nel capo di imputazione, citato nell'ordinanza di custodia cautelare per l’omicidio stradale di Camilla e Gaia, investite la notte tra sabato e domenica nella zona di Corso Francia a Roma. Genovese, vent'anni, è agli arresti domiciliari, indagato per omicidio stradale plurimo. Nell’ordinanza il GIP specifica che il ragazzo aveva una velocità superiore al limite consentito in quella zona, che è di 50 km orari, ma al tempo stesso scrive anche della condotta vietata, incautamente spericolata, da parte delle stesse due ragazze al momento in cui hanno attraversato la strada con il semaforo che era rosso. Il GIP rileva anche che la zona presenta una scarsa visibilità per causa di illuminazione colpevolmente insufficiente, si legge. Pietro Genovese è agli arresti domiciliari perché il GIP ha rilevato che fosse alla guida, nonostante avesse assunto bevande alcoliche e nonostante in passato gli fosse già stata ritirata la patente di guida per violazione del Codice della Strada. Nella sostanza, secondo il GIP, il ragazzo avrebbe una personalità incline alla violazione delle regole e quindi è sembrato necessario limitare la libertà di movimento del ragazzo. Non costituisce invece per il GIP, un'aggravante il fatto che Genovese avesse tracce di droghe nel sangue. Le sostanze stupefacenti riscontrate potevano essere state assunte, dal ragazzo, in epoca precedente all'incidente.