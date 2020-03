Raggi: dobbiamo farcela per chi si sta sacrificando per noi

In questo momento, tutta l'Italia si stringe insieme per ricordare le vittime del Covid, i nostri cari e le persone che abbiamo amato, sono le persone a cui non siamo neanche riusciti a dare l'ultimo saluto. Dobbiamo farcela per tutti coloro che in questo momento stanno lottando per tutelare la nostra salute, mettendo a rischio la propria e, a volte, la loro vita. Il sacrificio che ci viene richiesto, quello di stare a casa, è necessario per salvare tutti noi. Dobbiamo farcela!