Reg. Lombardia, Gallera: "Non andare a PS ma chiamare 112"

Vi chiediamo di rimanere al proprio domicilio e qualora si sia in contatto o si sia stati in contatto con uno di questi casi oppure si manifestino dei sintomi, di chiamare l'112. Noi manderemo a casa il personale a fare i tamponi. Abbiamo già attivato quattro squadre che andranno direttamente a fare i tamponi e nell'arco di qualche ora telefoneranno a chi ha subito il tampone per riscontrare i risultati.