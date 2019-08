Reggio Emilia, caccia al killer della barista

E' un cliente del bar non veniva spesso veniva ogni tanto. si chiama Oxid Icham è ricercato perché sospettato di omicidio. Sarebbe lui, secondo gli investigatori della squadra mobile di Reggio Emilia, l'uomo che giovedì pomeriggio è entrato in questo bar, poco fuori dal centro della città e ha accoltellato e ucciso la barista Hui Zhou 25 anni. Non ci sono stati scambi di parole n'è, litigio. Niente. Giocava alle macchinette? In passato forse sì, ma in quella giornata no. E' entrato e... Il presunto omicida è in fuga ha 34 anni, nazionalità marocchina irregolare e senza fissa dimora. La polizia ha ascoltato alcuni testimoni, i clienti presenti in quel momento e sta analizzando il telefono della vittima e le immagini delle telecamere di sicurezza della zona. Ancora da chiarire il movente, sembrerebbero escluse l'ipotesi della rapina o di un tentativo di estorsione. Voi che cosa avete pensato? Drogato! Ha perso la testa. Non riusciamo a trovare una spiegazione. Aveva lasciato la Cina per l'Italia, da bambina Hui Zhou domenica sera è prevista una cerimonia in sua memoria. I parenti della giovane chiedono giustizia e invitano le forze dell'ordine a verificare tutte le segnalazioni che possano portare alla cattura del killer. Una in particolare, arriverebbe dal Piemonte. ci sono compaesani lo han visto l'assassino ad Alessandria, quindi chiediamo alle forze dell'ordine che contattano le forze dell'ordine di Alessandria per cercare di arrestarlo lì.