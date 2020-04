Regione Lombardia lancia app per tracciare rischio contagio

L'app è questa, è un'applicazione che noi abbiamo già, che è quella della Protezione Civile, si chiama: “AllertaLOM”. È stata aggiornata, funziona su tutti i sistemi di cellulari, serve ai lombardi, serve per mappare il rischio del contagio. C'è un questionario all'interno, invitiamo tutti i cittadini lombardi a compilare questo questionario in modo anonimo. Questo ci servirà, servirà a virologi ed epidemiologi, per definire la mappa del rischio di contagio. È importantissimo come forma di prevenzione per le misure che poi possiamo prendere.