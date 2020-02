Reg.Lombardia: "Caso indice ricoverato al Sacco di Milano"

Abbiamo subito recuperato anche questo paziente, questo caso indice, come in qualche modo si suol dire, che era la persona che era tornata dalla Cina il 21 di gennaio. Questa persona è al Sacco in questo momento, gli abbiamo fatto subito i controlli. Stiamo aspettando. Però è una persona che sta bene, che in tutto questo periodo non ha mai lamentato..., salvo, voglio dire, una leggerissima febbre un giorno, ma è un dato estremamente trascurabile, quindi è una persona che stava bene e sta bene.