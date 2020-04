Rezza: non abbiamo raggiunto nessun picco

Raggiungeremo casi zero entro la metà di maggio, come diceva qualche modesto? No, probabilmente l'infezione continuerà a circolare, il virus continuerà a circolare, anche se a più bassa intensità. Nessun picco è stato raggiunto. Parliamo di picco quando popolazione suscettibile diminuisce e a quel punto l'infezione comincia a scendere, il numero dei casi cominciano a scendere perché c'è una massa di popolazione che ormai si è già infettata ed è immune.