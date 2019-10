Riapre Linate, ad Sea: "Sarà tra i più sicuri d'Europa"

I principali interventi sono stati sulla pista completamente rifatta, su sistemi di smistamento bagagli, quelli che vanno a bordo, che mostra tecnologie all'avanguardia, quindi molto molto sicuro. I lavori nel terminal sono appena iniziati. Vedrete dei cantieri, quindi andranno avanti ancora un anno e mezzo e a quel punto avremo totalmente riqualificato Linate che vogliamo posizionarlo come uno dei migliori aeroporti cittadini d'Europa. I due più importanti interventi tecnologici sono sul controllo del bagaglio a mano, che ci vorrà un annetto, ma tra un anno il controllo prevederà che non sarà più necessario togliere dai propri bagagli acqua, liquidi computer. L'altra innovazione che vogliamo introdurre è la biometria, ovvero per i frequent flyer, per tutti coloro che vorranno iscriversi a un programma specifico, attraverso semplicemente esponendo il proprio volto potranno saltare una serie di passaggi o rendere più veloci.