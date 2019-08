Riforma giustizia, i processi civili zavorra per l'economia

Se un imprenditore italiano finisce per litigare per esempio con un fornitore e va davanti al giudice deve mettere in conto che per arrivare a una soluzione definitiva della causa potrebbero passare tre anni e mezzo. È questo il tempo medio nel nostro Paese per arrivare a una sentenza definitiva in un processo civile o di tipo commerciale. Più di 1200 giorni per avere una sentenza della Cassazione. Ultimi nel vecchio continente, nonostante i progressi degli ultimi anni. Tempi lunghi, 500 giorni, anche per un giudizio di primo grado, che si riflettono sui conti del nostro imprenditore, creando incertezze e finendo per pesare sull'intera economia dell'Italia. La riforma della giustizia, voluta dal Guardasigilli Alfonso Bonafede, punta a rendere più rapidi anche i processi civili. Per questo si prevede più che in passato che le liti possano essere decise senza andare in tribunale, una via più rapida per i ricorsi in appello e maggior ricorso alla digitalizzazione. L’obiettivo è anche quello di tagliare i costi che genera la giustizia lumaca. Difficile stimare a quanto ammontino, ma la Banca d'Italia ritiene che con un sistema più efficiente si potrebbe risparmiare l'1 per cento del prodotto interno lordo, cioè oltre 17 miliardi di euro l'anno. Ma non c'è solo questo aspetto. Da anni diversi studi anche internazionali sottolineano come la lentezza giudiziaria, quella penale inclusa, spaventi gli investitori internazionali a scommettere dalle nostre parti, oltre a spingere le aziende a immobilizzare ingenti risorse per eventuali controversie difficili da sbrogliare. Non solo, una giustizia snella permetterebbe alle singole imprese di espandersi, diventare più grandi, magari assumere più personale e ancora agevolare l'accesso al credito, quindi più prestiti non solo alle aziende, ma anche alle famiglie. In Italia quando si mette in moto la carta bollata, per recuperare per esempio i soldi dovuti da un debitore, ci vogliono più di 1000 giorni e il creditore finisce per spendere quasi un quarto di quello che poi recupera.