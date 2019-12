Rimini, il presepe di sabbia nel mondo di Fellini

La fontana mi ricorda il film in particolare, quando diceva "Marcello". La fontana di Trevi, Mastroianni e la Ekberg, una delle scene iconiche della storia del cinema su una immaginaria pellicola di sabbia, il mondo onirico di Fellini diventa la scenografia del presepe. Il racconto della Natività sulla spiaggia quest'anno Rimini lo dedica a uno dei suoi figli più illustri. È un omaggio al grande regista, una delle iniziative che celebrano nel 2020 il centesimo anniversario della sua nascita. È un'atmosfera molto suggestiva, è stupendo, cioè proprio senza parole. La fontana di Trevi lì è bellissima. Sono molto delicati, molto belli. Soprattutto Amarcord, che insomma anche se è stato girato a Roma rappresenta la vita di Rimini nei primi anni del Novecento, per cui molto bello e indovinato come tema nel centenario della nascita di Fellini. Accanto alla macchina da presa c'è Federico Fellini e insieme a lui inseparabile Giulietta Masina. Mi ricorda i film anche che ho visto, l'hanno fatto proprio bene, come devo dire, con amore. Una cosa che sembra vera. Un mese di lavoro per il gruppo di artisti scultori della sabbia. Qui ci sono La Strada, quello che ha vinto anche l'Oscar, La Dolce Vita. Poi ci sono I Clown, 8 e 1⁄2, c'è Satyricon, Amarcord, Casanova. La sabbia sono 70 tonnellate. La pellicola è stata la parte più difficile, perché non potevamo comprimere la sabbia abitualmente, quindi abbiamo dovuto fare tutto con le mani, come i bambini fanno il castello con le mani e l'acqua abbiamo dovuto fare la stessa cosa. Il percorso nel presepe tra le istantanee felliniane è aperto fino al 12 Gennaio.