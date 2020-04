Robbio, test sierologici in aziende: produzione non si ferma

Abbiamo fatto dei test sierologici e sono costati €45 a dipendente. Pagati noi, ma questo senza problemi perché comunque è più importante lavorare in tranquillità che non lavorare con dei pensieri. Producono tubi di ogni dimensione che contengono dalle patatine allo champagne e i farmaci. una delle tante aziende, tra le risaie del Pavese. La loro produzione, tra quelle essenziali, non si è mai interrotta dopo che i 35 dipendenti si si sono sottoposti al test. Tutti negativi. Io praticamente sono venuto a contatto col virus, però al momento del test ero negativo. Per cui insomma ho sviluppato gli anticorpi. Abbiamo sempre lavorato. Abbiamo sicuramente avuto delle flessioni negli ordini, perché comunque tante aziende sono chiuse. Sembra che tenere le distanze, e quello che sono le normative per tutelare l'ambiente di lavoro funziona, e proprio il test l'ha rilevato. La richiesta è ampissima tra privati e aziende come questa, riconvertita da caviale, champagne e alta moda, a mascherine in attesa di certificazione. Ai test privati si sono già sottoposte circa 3500 persone tra la provincia di Pavia e la zona sud di Milano, secondo i dati forniti dal service che se ne occupa, garantendo validità certificata. Il reagente, il Maglumi, che evidenzia gli anticorpi al Covid, è prodotto da un'azienda con sede in Cina a Shenzhen. La sperimentazione è partita a Robbio, sede di queste aziende, dove la popolazione ha aderito in massa. Il test che noi eseguiamo è stato il primo test ad essere certificato in Europa. Ha una sensibilità del 95,6% e la specificità del 96%. Ovviamente questi sono dati che fornisce il produttore e sono gli stessi dati che fornisce all'ente certificante per far approvare il prodotto. Il produttore più grosso è cinese per l'ovvio motivo che la Cina è stato il primo Paese colpito dal Covid-19 e sono stati i primi a sviluppare reagenti per gli esami sierologici.