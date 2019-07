Roma, dopo 246 giorni riapre la metro Repubblica

“Oggi comunque dopo 246 giorni riapriamo e stiamo ritornando alla normalità. Vediamo la gente che attraversa la piazza, che si è ripopolata”. La gioia e la rabbia del Presidente del comitato, che per 246 giorni si è battuto per la riapertura della stazione della metropolitana Repubblica, in centro a Roma. Alle 5:30 i cancelli sono stati riaperti dopo otto mesi infiniti, costati cari agli esercenti di questa zona. “Sì, hanno chiuso sei esercizi, anche grossi, anche delle strutture importanti”. “Otto mesi sono tanti, perché io devo mandare avanti una famiglia. Io non devo essere ricco; io devo essere sereno. C'ho degli impegni, li devo portare a fine mese e ci devo arrivare. Vado a lavorare 15 ore al giorno; posso vivere col pensiero che non riesco a pagare le spese?” Repubblica riaprire, sì, ma non del tutto. Solamente quattro scale su sei funzionano, e curiosamente a restare chiuse sono proprio le due scale mobili coinvolte nell'incidente del 23 ottobre 2018, quando si ferirono una ventina di tifosi del CSKA Mosca. Alle 9:30 il taglio della torta per celebrare questa giornata. “Brindiamo, brindiamo tutti quanti”. “Ecco, da una parte c'è Milano - Cortina, che vincono le Olimpiadi e qui si dice... ci ridiamo su. Insomma, si vince le Olimpiadi della monnezza, del gabbiano”. Gli utenti della metro finalmente gioiscono. “Finalmente, dopo sette mesi”. “Sono molto contento che l'abbiano riaperta”. “Finalmente abbiamo la possibilità di andare a lavoro tranquillamente”. E c'è anche chi si fa un selfie. “La foto ci voleva. Postiamo su Facebook la grande efficienza dell'amministrazione capitolina, che in soli nove mesi ha riparato una scala mobile e ha riaperto istantaneamente la metropolitana, che era rotta soltanto da ottobre”. Resta chiusa la fermata Barberini, e quest'estate la metro andrà a singhiozzo per lavori di manutenzione. Insomma, l'odissea non è finita, e qui, a Piazza Repubblica, adesso, gli occhi sono puntati sulla Fontana delle Naiadi, chiusa da agosto del 2018 per sostituire un tubo lungo 20 metri.