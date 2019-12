Roma, due investite: aperta inchiesta per omicidio stradale

Arrivano gli amici, i compagni di classe, portano fiori, si fermano un attimo. Le lacrime trattenute a fatica, ancora non riescono a credere a quanto accaduto. È successo tutto da poco, tutto così in fretta. È stato veramente pesante tutto ciò. È difficile ancora pensarci, ma ora volevo portare un mazzo di fiori tutti quanti insieme e lasciare una lettera. Ancora tutta da chiarire la dinamica dell'incidente avvenuto ieri sera a Roma. Due ragazzine, appena 16 anni, sono state travolte da un'auto a corso Francia. È una strada nella zona nord di Roma, lo vedete molto larga a tre corsie, è una strada dritta a scorrimento veloce anche trafficata. Secondo la ricostruzione, poco dopo la mezzanotte, le due ragazzine stavano rientrando a casa da ponte Milvio dove ci sono baretti e locali. In quel momento sulla capitale era in corso un forte temporale. E potrebbe essere stata proprio la scarsa visibilità all'origine della tragedia, insieme ad altre cause, magari una velocità non adeguata alle condizioni meteo e probabilmente un attraversamento azzardato. Ma saranno i testimoni a dare informazioni utili a chiarire cosa sia accaduto e perché. Informazioni che dovranno anche dire se sia stato rispettato lo stop da parte del conducente dell'auto, una Renault Koleos. Si tratta di un ragazzo di vent'anni che si è fermato ed è stato sottoposto al test di droga e alcol. Bisognerà anche capire se fosse distratto al momento dell'impatto, magari dal cellulare che è stato sequestrato insieme all'automobile. Al vaglio della procura di Roma che ha aperto un'indagine per omicidio stradale anche le immagini delle telecamere di zona.