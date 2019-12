Roma, il questore Esposito: "Spaccio di droga è una piaga"

Quello della droga è un problema emergente? “Roma purtroppo è un punto di arrivo della droga e poi con le piazze di spaccio naturalmente tutta la città ne viene invasa. Questa è una grossa piaga che - è di tutta evidenza - non può essere risolta soltanto con un'azione di polizia. Esiste una rete diffusa, invero, non affidata soltanto a, come dire, elementi della criminalità italiana. Le piazze di spaccio spesso sono governate anche da elementi della criminalità straniera. Abbiamo creato una task force tra noi e l'Arma dei Carabinieri, per cui controlliamo con un numero estremamente rilevante di uomini quotidianamente due o tre quartieri della città. E poi un ultimo pensiero, se lei me lo consente, ai nostri cittadini: dica che noi non li lasceremo mai soli”.