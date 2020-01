Roma, Rutelli presenta la Scuola di servizio civico

C'è bisogno di più competenze per governare problemi complicati, complessi, in particolare a Roma. E' una scuola che non ha un carattere politico ma un carattere di servizio di volontariato per aiutare, e ci sono molte personalità qui disposte a formare le nuove generazioni. Per saperne di più, saper collaborare e creare delle squadre all'altezza dei problemi sempre più difficili, ma anche delle potenzialità. Don Milani diceva l'obbedienza non è più una virtù. Oggi forse possiamo dire l'incompetenza non è più una virtù.