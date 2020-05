Roma, traffico in aumento

Alle nostre spalle potete vedere uno dei segnali più eloquenti della ripresa, della ripartenza a Roma: il traffico. Fila di macchine, noi siamo Moreno, all'ingresso, uno degli ingressi di Roma. Alle nostre spalle vedete, c'è il cavalcavia del raccordo anulare. Questa è l'uscita della via Flaminia, via Flaminia che è la via d'ingresso d'accesso verso la capitale da nord, quindi qui confluiscono tutte le macchine che entrano nella capitale, poi si va a Corso Francia e i quartieri nord quindi Parioli, Flaminio e Ponte Milvio. Allora, ieri abbiamo visto che effettivamente l'assalto ai mezzi pubblici non c'è stato. Ieri sera abbiamo fatto il punto con l'assessore alla mobilità del comune di Roma Pietro Calabrese, il quale ci ha detto che rispetto alle stime che il comune aveva fatto, sappiamo che insomma tutta la scorsa settimana erano state fatta una serie di sperimentazioni sulle metro e sugli autobus, 8 mila fermate di autobus e 125 di metropolitana, ecco rispetto a queste stime, ieri c'è stato un 60% delle persone che loro si aspettavano che hanno usufruito, che hanno preso i mezzi pubblici. Evidentemente gli altri hanno preferito utilizzare l'auto privata, vuoi per paura, vuoi per cautela, sappiamo poi che tra l'altro fino al 31 maggio le ZTL romane sono state sospese proprio per favorire chi per necessità deve andare al lavoro, chi per necessità si deve spostare e utilizzare l'auto privata, quindi, può farlo. Ecco, quindi qui ha ripreso il traffico, c'è una bella fila, lo vedete con i vostri occhi, già da questa mattina alle 7:30, sarà ancora così fino, probabilmente, alle 9, 9:30 e questo è il segnale della ripartenza, del fatto che il 46% di residenti del Lazio hanno ripreso ad andare al loro posto di lavoro, al proprio ufficio ogni mattina, quindi questo ancora è una stima, diciamo, è meno di un romano su due. Però intanto comunque questo è un segnale di ripresa. Naturalmente poi nel corso della mattinata ci sposteremo e cercheremo di capire in che modo è ripartita Roma.