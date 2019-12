Roma verso cambio proprietà con Dan Friedkin

L'accordo sulla valutazione DS Roma è raggiunto. Vari passaggi da mettere a punto e poi la maggioranza delle azioni passerà da Pallotta a Friedkin, a meno di improbabili colpi di scena. 780 milioni il valore assegnato al bene, da cui scalare i 270 circa di indebitamento più 150 di ricapitalizzazione. Qualche settimana, dunque, e la Roma cambierà proprietario. Sarà differente il punto di vista, la visione futura. Friedkin prende la Roma per dare una dimensione internazionale alle sue aziende, per uscire dagli States e per farlo ha scelto un marchio molto riconoscibile. Il gruppo Friedkin ha varie ramificazioni, rappresenta una delle più grandi reti di distributori indipendenti al mondo di Toyota ed è molto forte nel settore del turismo, nell'ambito dei resort di lusso. Gli interessi svariano poi nel settore dell'aviazione e in quello delle produzioni televisive e cinematografiche. Non ha in mente di comprare per rivendere il probabile futuro proprietario della Roma, l'obiettivo è differente rispetto a quello di Pallotta. Friedkin vuole rimanere a lungo. L'intenzione è quella di affermare le sue attività anche in Europa, una strategia che ha bisogno di tempo e risultati.