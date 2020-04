Sala: a Milano riapriemo cantieri, a partire da M4

È caduto lo stop ai lavori pubblici e per cui, con estrema prudenza, riapriremo alcuni cantieri. A partire dagli M4, però gli operai che ci lavoreranno dovranno essere effettivamente in totale sicurezza. Verrà loro misurata la febbre a inizio turno, avranno adeguati dispositivi di protezione personale, mascherine, guanti, eccetera. E saranno tenuti a distanza l'uno dall'altro. Alcuni di voi mi scrivono: ma visto che c’è poco traffico, perché non riapri anche dei cantieri stradali? Troveremo le giuste forme, però, ovviamente, lo diciamo a tutti noi ogni giorno, prima di tutto la salute e anche la salute ovviamente di chi lavora.