Sala: mobilità aumentata in Lombardia

Siamo al 40% o, meglio, ieri eravamo al 40%, purtroppo, che è un dato molto alto, perché pensate che è il 10% in più di mobilità, più del 10% in più di mobilità rispetto a martedì di settimana scorsa, ed è ancora il 10% in più rispetto a due settimane fa, quindi questa settimana siamo partiti male: l'altro ieri con il 38 e ieri con il 40%. Questo è un dato che ci allarma e quindi adesso andremo ad approfondirlo ancora di più perché adesso abbiamo intenzione di rilevare gli spostamenti provinciali per vedere dove c'è maggior spostamento e metterlo a disposizione dei prefetti per i controlli.