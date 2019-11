Sardine a Milano, Sala: importante ma non metto cappello

È una partecipazione importante. Io credo che questo aumento le cose debbano rimanere un po' distinte. Non credo che nemmeno loro abbiano tanta voglia di vedere i politici che ci mettono su il cappello, io certamente non lo farò, ma è importante quel che fanno, come io ritengo sarà molto importante quello che succederà il 10 dicembre. Io scommetto che arriveranno a Milano veramente centinaia di sindaci e spero tanta gente per questa manifestazione contro l'odio. Lo spirito alla fine è sempre quello. Quindi ognuno faccia la sua parte, meglio se con un indirizzo comune, in questo caso credo che ci sia.