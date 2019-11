Sciopero Alitalia 25 novembre, stop dalle 13.00 alle 17.00

Sarà un lunedì difficile per chi deve spostarsi in aereo a causa dello sciopero di settore, proclamato dalle 13 alle 17 di oggi. Alitalia ha cancellato 137 voli sia nazionali che internazionali e messo in atto un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, dovuto allo sciopero dei controllori di volo. A protestare saranno tutte le maggiori sigle sindacali del comparto aereo, con disagi che si protrarranno per tutta la giornata. Tra le motivazioni, il perdurare della crisi di Alitalia, la richiesta di regole per il comparto a partire dall'applicazione del contratto nazionale in tutte le compagnie e il rifinanziamento del fondo straordinario che viene utilizzato per il finanziamento degli ammortizzatori sociali. Per limitare i disagi dei passeggeri Alitalia ha attivato un piano straordinario che prevede l'impiego di aerei più capienti sulle rotte domestiche internazionali, con l'obiettivo di riprenotare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili. La compagnia prevede di riuscire a far viaggiare il 60 per cento dei passeggeri. La raccomandazione, prima di recarsi in aeroporto, è di verificare lo stato del proprio volo sul sito Alitalia.com, chiamando i numeri verdi a disposizione dei passeggeri o contattando l'agenzia di viaggio presso cui si è acquistato il biglietto. In caso di cancellazione o di modifica dell'orario del proprio volo si potrà cambiare la prenotazione senza alcuna penale. Per i passeggeri inoltre è previsto un rimborso del biglietto nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore.