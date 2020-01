Scontri Vaticano, Ratzinger toglie firma da libro celibato

“I due Papi” su Netflix the new Pop di Sorrentino, su Sky. Ma l'intreccio di quello che sta attualmente accadendo in Vaticano non ha bisogno di essere trasmesso su uno schermo per incuriosire e appassionare. Continui colpi di scena, mutamenti improvvisi in quello che molti vogliono far apparire, mai prospettiva erronea, come uno scontro tra Papa Francesco e Papa Emerito Benedetto XVI sulla possibile ordinazione di preti sposati. “Non è vero che Benedetto XVI non sapesse nulla della pubblicazione del libro, come alcuni quotidiani, dicono oggi, citando una fonte anonima.” scrive su Twitter il cardinale Robert Sarah, Prefetto della Congregazione del culto divino. “E nemmeno che il volume vuole essere un atto di disobbedienza Papa Francesco.” “Dichiaro solennemente che Benedetto XVI, sapeva che il nostro progetto avrebbe preso la forma di un libro. E sua eminenza pubblica tre lettere di Joseph Ratzinger, scambiati durante la redazione del volume, in cui Papa Emerito prima gli segnale di utilizzare il suo testo come meglio crede. Poi gli indica di farlo nella forma decisa dal Cardinal Sarah. E Sarah, in un comunicato ufficiale, sembra affidato a Twitter, indica anche le date degli scambi con Ratzinger, il 19 Novembre gli ha spedito il testo completo del libro e nell'ultimo incontro, il 3 Dicembre, gli disse che il volume sarebbe apparso il 15 Gennaio. Quelli subiti, accusa il cardinale, sono attacchi e diffamazioni di gravità eccezionale. Ma dopo il cardinal Sarah, arriva dirompente una precisazione del Segretario di Ratzinger, Monsignor Georg, anche prefetto della casa Pontificia. “Il Papa Emerito sapeva del libro ed aveva autorizzato il cardinale a farne l'uso che voleva” dice Gänswein “Ma non aveva approvato un libro a doppia firma, né aveva visto la copertina”. “Un malinteso, certo, che non mette in dubbio” dice “la buona fede del Cardinal Sarah. Ma ora i libri vanno ristampati senza la doppia firma in copertina. Va tolta la firma di Benedetto XVI da introduzione e conclusione”. Replica Sarah “Dopo aver parlato con monsignor Georg, la mia versione dei fatti resta intatta. In ogni caso il libro uscirà soddisfacendo le richieste fatte adesso, sarà solo a mia firma, e con il contributo di Benedetto XVI, segnalato in copertina. Il testo del volume rimane assolutamente intatto.” Tutto risolto? Forse. Ma c'è chi si attende in questa inedita convivenza di due Papi, nuovi colpi di scena.