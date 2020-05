Scuola, Azzolina: Esami di maturità al via dal 17 giugno

Sarà pubblicata ai sensi dell'articolo 1 del decreto 22 2020 l'ordinanza relativa agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione per quest'anno scolastico, la cui sezione avrà il 17 giugno con lo svolgimento di colloqui della durata massima di un'ora in presenza, senza che comunque sia messa a repentaglio la massima sicurezza per tutte le persone coinvolte. Se è il caso, applicando il principio di differenziazione ed adeguatezza, i lavori delle commissioni e le prove d'esame potranno svolgersi in videoconferenza o con altre modalità telematica sincrona. L'obiettivo è dare ai nostri studenti un esame di stato che valorizzi al massimo grado il merito dimostrato nel rispetto di tutti gli standard di sicurezza richiesti dalla precauzione.