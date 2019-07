Sea Watch 3, portavoce: la nave non costituiva minaccia

Quella manovra a mio avviso non era necessaria, perché era evidente che la nave in quel momento aveva deciso di attraccare in porto, non è una nave che costituisce in alcun modo una minaccia, e questo è evidente, era ampiamente documentato. La comandante aveva sì disobbedito all'ordine di fermarsi, quindi se vogliamo il reato di resistenza a pubblico ufficiale già persisteva, non era a mio avviso necessario effettuare una manovra così pericolosa e cercare a tutti i costi di restare in quei paio di metri che separavano una nave con 40 naufraghi a bordo da 17 giorni e una banchina.