Sea Watch, Linardi: Carola oggi persona libera

Carola oggi è una persona completamente libera, quello che sta succedendo è che c'è un particolare interesse da parte del Ministro dell'Interno a che Carola venga espulsa, ma in questo momento il procuratore non dà il nulla osta all'espulsione per motivi, appunto, di continuazione dell'attività giudiziaria e per poterla a questo punto audire e interrogare il 9. Quindi è libera di andare in Germania se lo crede, ma non deve farlo.