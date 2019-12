Sequestro mercatino di Piazza Navona, turisti delusi

Siete venuti a piazza Navona per mercatino di Natale? Siamo venuti per cercare tutte le cose di Natale, ma non c'è niente. Come mai? Ecco come si presenta quest'anno il tradizionale mercatino di Natale di piazza Navona, dopo il sequestro delle bancarelle da parte degli agenti della polizia locale di Roma capitale. È assurdo che il comune se ne sia accorto adesso. Ma poi quello che è assurdo è che i vigili del comune, sequestrano un qualcosa voluto dal comune. Siamo al tragicomico. La polizia locale di Roma capitale ha rilevato parecchie irregolarità. Cavi scoperti, allacci abusivi alla corrente elettrica e la presenza sui banchi di merce senza il marchio CE e quest'anno in piazza Navona manca anche il presepe. E il presepe? Dov'è finito? Pensavo di vedere piazza Navona più ricca di bancarelle e mercatini di Natale, mentre qua vedo tutto spoglio, chiuso. Non è più Roma di una volta. Qui c'erano tutte baracche che facevano giocattoli e presepi. Io volevo il mercatino di Natale. Quindi è rimasta delusa? Sì, pure le ciambelle quelle con lo zucchero, Volevate andare sulla giostra? Sì. Ma è chiusa. Qualcosa di natalizio c'è oggi in piazza. Sì, c'è Babbo Natale e c'è anche la nipote di Babbo Natale che è venuta direttamente dalla Russia, è fatta di neve. "Resettiamo subito il bando per l'assegnazione dei posti per le bancarelle e pensiamo a salvare il Natale 2020", ci ha detto al telefono l'assessore capitolino al commercio Carlo Cafarotti. Non è un bando e non è realtà che soddisfa i livelli qualitativi della capitale. Il mercatino riaprirà? Il mercatino per quest'anno bisognerà vedere se gli operatori si adegueranno con gli impianti di sicurezza. Questa è una cosa verificata dalla polizia locale. Ma la vera sfida è disegnare un 20 20 all'altezza di Roma capitale.