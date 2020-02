Sindaco Vo': siamo il Comune più controllato d'Italia

Noi siamo saliti a 39 contagiati del virus. Non siamo preoccupati perché un po' ce l'aspettavamo. Adesso andiamo avanti fino ad aver terminato un po' la verifica su tutta la popolazione. Ci sono delle persone che dovrebbero consegnare prodotti che si rifiutano di passare per Vo', alcune aziende, per fare i controlli. Cominciano ad essere impauriti, forse per l'eccessiva attenzione su questo paese. Siamo il comune più controllato di tutta Italia, per cui siamo sicuri che una volta terminato questo controllo sapremo come muoverci e sicuramente questo sarà un primo passo per dare poi delle direttive probabilmente a tutto il resto dell'Italia.