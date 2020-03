Sky a casa: il video di Antonio, vincitore di MasterChef 9

Ciao. Sono Antonio di MasterChef. Cosa faccio io in questi giorni? Ne approfitto per cucinare, per preparare delle buone cose, per fare quello che di solito uno non ha mai tempo di fare. In questo periodo, insomma, riesco veramente a dedicarmi alla mia casa, visto il tempo che ho passato anche fuori per MasterChef. Spero che anche voi abbiate il tempo di fare ciò che desiderate e che non avete mai fatto in tutto questo periodo. Approfittatene veramente. E' un'occasione, tra l'altro, questa, perché potete riscoprire veramente i sapori della famiglia e delle vostre cose, le abitudini. Un abbraccio forte forte forte forte forte a tutti!