SkyTg24, il primo Tg condotto da casa

Ben trovati in diretta qui su Sky Tg24. Vi stiamo raccontando questa emergenza… È questa l'ultima frontiera di Sky Tg24. Uno studio televisivo allestito a casa del conduttore per una nuova sfida senza precedenti. La prima edizione interamente da remoto. Un telegiornale completo, con collegamenti, eventi live e ospiti interamente gestito in smart working. Servizi, coordinamento, conduzione e perfino la complicatissima macchina della regia, da così a così. Partiamo con poi la... Intercom, collegamenti satellitari e nuovi software azionati e coordinati dal tavolo di un salotto. Sky Tg24 non vi lascia soli, mai. Ma si adegua ai tempi e alle emergenze, in linea con lo sforzo immane di un intero Paese. Restare a casa per sconfiggere la pandemia. Dunque, partiremo con una nuova grande sperimentazione per essere preparati a ogni evenienza. Entreremo nelle vostre case così, raccontandovi il mondo come non abbiamo mai fatto prima, perché le nostre abitudini sono destinate a cambiare per un po'. E anche il nostro lavoro, vivrà una nuova quotidianità. Noi siamo pronti. Londra, Tokyo, New York, Bruxelles vi terremo informati con puntualità, grazie ai nostri corrispondenti e vi racconteremo le storie di chi vive queste emergenze in prima linea, con interviste, ospiti e testimonianze della più grave crisi che l'umanità abbia sperimentato da decenni. Tutto come sempre, rigorosamente in diretta, ma con una marcia in più, grazie a uno sforzo tecnologico e umano inimmaginabile in altri tempi.