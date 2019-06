Smart home, presentata al politecnico la casa del futuro

Non solo applicazioni in grado di accendere la luce e chiudere la porta. “Apri il cancello”. Comandi vocali da inviare alla TV, telecamere che ci avvertono se a casa qualcosa non va. Il futuro di una smart home sta nella comunicazione tra gli oggetti. Il Politecnico di Milano lo ha sperimentato. “Se ho un sensore di umidità che, posto sotto una finestra in virtù del fatto che la finestra è aperta, rivela sta bagnando il pavimento, immaginatevi durante un temporale, la casa intelligente può staccare solo la presa dell'elettrodomestico più vicino che potrebbe generare un cortocircuito. Oppure, molto diversamente rispetto a quelle che sono le soluzioni odierne, se il sensore di fumo rileva un allarme, prima di, ad esempio, far suonare la sirena o di far scattare una chiamata di emergenza, si confronta con il dato di temperatura del termostato più vicino per vedere se effettivamente c'è una qualche variazione nella temperatura della casa”. “Mettiamo caso che ho un parente che vive da solo e inciampi. Abbiamo una videocamera di sicurezza che monitora la scena e può inviare una notifica a un tablet di un ipotetico parente tramite un servizio di messaggistica cloud”. “La nostra vita tendenzialmente dovrà essere sempre più semplice. Potremo beneficiare di tanti automatismi per via dell'integrazione e interazione con questi dispositivi, per esempio parlandoci, invece di dover utilizzare degli smartphone oppure delle interfacce un pochino macchinose”. “Attiva relax”. “Quindi il digitale incontra il mondo fisico in un ambiente che, appunto, da oggi, ha finalmente le tecnologie mature per poterlo fare”.