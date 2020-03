Spallanzani: 65 ricoverati positivi. 9 in terapia intensiva

In questo momento sono ricoverati presso il nostro istituto 88 pazienti. I pazienti positivi Covid sono in totale 65, inclusi i 9 che in questo momento hanno una necessità di supporto respiratorio. Dobbiamo sottolineare che per alcuni di loro il quadro clinico è stabile o in netto miglioramento. I pazienti dimessi che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell'acido nucleico del nuovo Coronavirus sono 272. Grazie alla collaborazione con la sanità militare verranno trasferiti, anche in giornata, a cominciare da oggi, in isolamento domiciliarioalcuni pazienti che non necessitano più di ospedalizzazione, ma che per vari motivi non possono recarsi presso il proprio domicilio.