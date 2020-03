Spallanzani: In Lazio situazione abbastanza sotto controllo

La situazione a Roma e nel Lazio è abbastanza sotto controllo, così come abbiamo detto nei giorni scorsi, i numeri confermano questo. Vorrei approfittare del lavoro vostro e di questa tribuna che mi offrite per dire ai nostri concittadini (italiani, romani e laziali in particolare) che anche se i numeri - oggi, ieri, e anche, ci auguriamo, domani - dovessero essere così contenuti e darci speranza, noi non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, per cui continuiamo in questo atteggiamento di serietà e di serenità, stiamo a casa, cerchiamo di non contagiare nessuno, soprattutto, utilizziamo quelle procedure di normale igiene come: lavarci spesso le mani, stare a distanza di sicurezza e negli ambienti chiusi o, come si suol dire, confinati, utilizziamo, quando siamo perlomeno in due, la mascherina, in modo che questo ci può proteggere e ariamo continuamente gli ambienti nei quali, sostiamo.