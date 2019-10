Sparatoria Roma, gestore pub: Sentito un colpo solo

C'è stato un colpo solo, che veniva da là, non da qua, e poi, visto che l'anta era ribalta ha un po' bucato là. Se era chiusa probabilmente nemmeno bucava. Scusate, un po' più così. E niente, poi praticamente tutti quelli che stavano dentro hanno cercato di aiutare questo ragazzo con la ragazza, e io gli ho dato un po' di carta per tamponare, quello che c'era, i guanti, qualsiasi cosa mi hanno detto di dargli, così, e poi mi sono messo a fare il giro con qualche poliziotto per fargli vedere dove stavano le telecamere sparse. Questo è quello che vi posso dire. Comunque è stato un colpo solo e poi questi qua sono scappati.