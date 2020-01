Speranza: "Situazione in Italia sotto controllo"

L'Italia è un grande Paese, abbiamo uno dei migliori servizi sanitari del mondo. Abbiamo voluto in maniera precauzionale alzare il livello di guardia in questo momento come nessun altro Paese in Europa, quindi ci sono tutte le condizioni per gestire in maniera assolutamente positiva e trasparente l'evolversi di questa vicenda. La Protezione civile chiaramente avrà un ruolo. Sin dal primo giorno è stata dentro la task force e ora con la funzione del commissario affidata al Capo del dipartimento svolgerà ancora un ruolo più importante di coordinamento tra i tanti pezzi che giocano questa partita.