Spiagge smoking free, a Savona la prima della Liguria

Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci e undici. Ecco, basta fare pochi passi sulla spiaggia, vedete quanti mozziconi ci sono. D'altronde i mozziconi dei 2/3 dei 5.000 miliardi di sigarette prodotte ogni anno nel mondo, finiscono in mare e inquinano più di cannucce e sacchetti di plastica. Nel Mediterraneo rappresentano il 40% dell'inquinamento. È il filtro a far male, perché è fatto in acetato di cellulosa, un tipo di plastica che in acqua impiega fino a 15 anni per decomporsi. Si sminuzzare in microparticelle ed entra nella catena alimentare dei pesci. Ma non solo: contiene centinaia di agenti chimici tossici, dall'arsenico alla nicotina, e spesso si ignora quanto male possa provocare all'ambiente il gesto, quasi automatico, di gettare la cicca in spiaggia. "Lei sta fumando?". "Sì". "Sa che non può buttare poi il mozzicone sulla spiaggia?". "Certo che lo so". "E dove lo butta?". "Per adesso qua come fanno tutti". "Sulla spiaggia?". "Sì". "Ci sono anche multe fino a 300 euro"."E cosa ci posso fare? Dove la butto scusami? Mica son l'unica che fuma sulla spiaggia eh". No, la signora non è l'unica fumatrice in spiaggia, ma sul litorale ligure esiste qualche stabilimento balneare smoking free. Siamo a Savona ed entriamo al San Antonio, che nel 2017 è stato il primo a bandire le sigarette tra gli ombrelloni. "Erano anni che ci pensavamo e tre anni fa abbiamo deciso di partire. Abbiamo preso spunto da alcune spiagge in Francia e poi dai nostri viaggi che facciamo all'estero e vediamo che in tantissime città ormai gli spazi per fumatori sono riservati, lasciando spazi liberi ai non fumatori. Uno degli spunti è stato dato da un ragazzo che da tantissimi ci frequenta, che lo vedevo che si alzava e andava a fumare in un angolo. L'avevo notato e mi son detto: "scusami, ma se lo fa lui, senza avere nessun input, possono farlo anche gli altri". E quindi da lì siamo partiti con progettare questa idea". Esistono due aree riservate ai fumatori, un esempio di come civiltà e rispetto per l'ambiente sono principi abbracciati. "Che cosa ha imparato da questi tre anni di spiaggia smoking free?". "Che tutto si può fare, rispettando sia le persone che l'ambiente.