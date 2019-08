Strage Corinaldo, i 5 indagati scelgono il silenzio

“Il mio assistito si è avvalso della facoltà di non rispondere”. “Si è avvalso della facoltà di non rispondere”. “La complicità del caso non ha consentito che rispondesse oggi”. Tre avvocati, cinque indagati, due gruppi, una sola linea difensiva, il silenzio di fronte al giudice nell'interrogatorio di garanzia. L'attesa, di fronte al carcere Sant'Anna di Modena per gli indagati della strage di Corinaldo è punteggiata da dichiarazioni fotocopia dei legali. Si sono tutti avvalsi della facoltà di non rispondere, anche se naturalmente questo non significa compattezza del gruppo, anzi, dalle prime indiscrezioni poi rilanciate anche dalla stampa, il gruppo così ben organizzato nel colpire con ruoli stabili, starebbe mostrando le prime crepe. Andrea Cavallari da Genova non ha negato di essere stato a Corinaldo quella sera, ha però dichiarato di non essere a conoscenza dello spray, anche se dalle intercettazioni emergerebbe il contrario, ma questo, naturalmente, è il lavoro degli inquirenti e dei legali. Anche se poi emerge con sempre maggiore chiarezza il fatto che di bande in effetti ce ne fossero due. Da un lato i modenesi con Andrea Cavallari, il capo, Moez Akari, lo spruzzatore, e Souaid Haddada, il diversivo, tutti assistiti dall'avvocato Gianluca Scalera, che ha ribadito l'estraneità dei tre dai fatti. “Non sono stati loro ad utilizzare lo spray e quindi dal nostro punto di vista non sono responsabili di quello che è successo nella tragedia della discoteca. In mezzo Andrea Balugani, accusato di essere il ricettatore della banda, o meglio delle bande. Dall'altro lato, infatti, c'è il gruppo composto da Ugo Di Puorto, dal cugino Raffaele Mormone e Souaid Haddada. Ugo, come emerso dagli atti, è figlio di Sigismondo, in carcere per reati legati alla camorra, anche se il suo legale nega ogni connessione. “Legami con la famiglia camorrista?” “No, non c'è nessun legame.” “Però c'è sembra questo segno del DNA sulla bomboletta” “Non sappiamo niente ancora, dobbiamo leggere ancora le carte”. “Ha sentito che gli altri della banda sembrano scaricare Di Puorto?” “Non mi risulta che abbiano risposto”. Più complicata, dicevamo, la posizione di Di Puorto, perché sono sue le tracce biologiche rinvenute sul tappo dello spray al peperoncino, una goccia di sudore che ha permesso agli investigatori di individuare i 7 presunti responsabili di quella notte. Adesso la parola passa al processo, un lungo percorso per fare la verità su cosa successe quella drammatica notte tra il 7 e l' 8 dicembre del 2018.