Strage di Corinaldo, arrestata banda dello spray

Otto mesi di indagini e la clamorosa svolta sulla strage nella discoteca Lanterne Azzurre di Corinaldo in cui sono morti una mamma, di 39 anni, e cinque giovanissimi. Il reparto operativo dei Carabinieri, sotto la direzione della Procura di Ancona, ha arrestato sette giovani dai 19 ai 22 anni. Sei di loro sono ritenuti responsabili di omicidio preterintenzionale e uno di ricettazione. La banda dei sette, residenti nel modenese, era specializzata in scippi di monili in oro e furti in discoteca. Secondo gli investigatori sarebbero stati loro, la sera dell'8 Dicembre 2018 a spruzzare lo spray al peperoncino, tra i ragazzi di Corinaldo in attesa del concerto del trapper Sfera Ebbasta. Spray urticante che nelle intenzioni della banda, doveva essere un diversivo per i furti, ma che ha scatenato il fuggi fuggi generale, provocando una calca fatale e la morte di sei persone, oltre al ferimento più o meno grave di altre 197. La banda, secondo gli investigatori, nel tempo si era specializzata in furti e scippi, mettendo a punto la tecnica dello spray all'interno delle discoteche del centro e nord Italia. Sinora le indagini hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati di altre 18 persone, una delle quali all'epoca dei fatti era minorenne, accusato d'aver spruzzato lo spray e scatenato il panico. Con lui indagati il gestore del locale, i quattro proprietarie dell'immobile, un addetto alla sicurezza, un DJ, il sindaco di Corinaldo, cinque membri della Commissione di Vigilanza, due tecnici che hanno assistito i gestori nelle pratiche per l'ottenimento dei permessi. Il locale risulterebbe un magazzino agricolo. Tutti accusati di concorso nell'omicidio colposo plurimo aggravato e disastro colposo.