Talent Garden, la start up del co-working scommette su Roma

Il digitale sta cambiando la nostra industria, il nostro modo di vivere e di lavorare. “Serviva un luogo simbolo, a Roma, dietro il gasometro, nella zona cuore del centro di Roma, dove davvero mettere insieme i migliori talenti della capitale, i migliori talenti italiani e dargli l'opportunità di essere connessi tra di loro e a livello internazionale. Abbiamo deciso di creare un luogo, un campus fisico che mette insieme più di 300 innovatori che lavorano grazie al digitale, le grandi imprese del territorio, gli studenti che vogliono informarsi sulle nuove professioni insieme nel centro di Roma, in una zona in grande riqualificazione dove costruire la città del domani”. Scambiarsi le idee, bere un caffè insieme, accelerare il proprio business. Qui non si affitta una scrivania, è come entrare in un club, perché le opportunità non capitano ma sei tu a crearle. Una vision condivisa questa, a cominciare dall'offerta formativa del progetto. “A settembre lanceremo 4 master, 2 che sono full-time, quindi sono 12 settimane di 6 mesi di stage e sono dedicate a studenti giovani, che solitamente hanno 25 anni in media di età e le tematiche che tratteremo sono digital marketing e UX design. Poi abbiamo un'offerta part-time che invece è dedicata a professionisti che già lavorano”. Il terzo spazio aperto a Roma è il più grande d'Europa, 3 milioni di euro su un campus da 5000 metri quadrati, Roma è la scommessa”. “Talent Garden in realtà non è la voce dell'innovazione digitale, vuole raggruppare tutte le voci di innovazione digitale e Roma è una realtà fantastica, perché le Istituzioni si sono mosse perché c'è una quantità di talenti che oggi continuano a fare start-up, ad essere una voce fortissima sull'ecosistema italiano e l'innovazione digitale che però facendo sistema possono moltiplicare la loro forza”.