Tassista violento, il commento dei colleghi

Non ci stanno parole, perché il cliente ha sempre ragione e poi non si reagisce in quella maniera. Il collega che ha dato il cazzotto non lo doveva fare, però a volte anche i clienti sono molto, molto maleducati. Uno non si può ritrovare con il naso spaccato per una cosa inutile. Non trovo giusto che viene dato tutto questo risalto a un gesto sbagliato, sicuramente è giusto che viene punito. Sarebbe anche bello però che faceste vedere le cose che facciamo bene, che sono comunque per il prossimo.