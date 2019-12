Tassista violento, sospesa la licenza

Ho sentito l'assessore alla mobilità e mi ha confermato della sospensione della licenza e stiamo valutando per procedere con la revoca. Aggiungo un dettaglio, la sindaca ieri sera stesso ha chiesto di valutare l'opportunità di costituirsi parte civile in quello che sarà poi il seguito di questa spiacevole, sconveniente vicenda. Stiamo lavorando con il piano strategico foto Roma a dare qualità all'offerta turistica della capitale, poi accadono questi fenomeni, questi comportamenti di singoli che portano veramente un danno di immagine per la capitale enorme, sono minoritari, ovviamente, rispetto al totale della categoria, però, non è assolutamente accettabile e piacevole vedere cose di questo tipo