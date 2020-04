Test ematici a Robbio, grande afflusso

I volontari di Robbio hanno allestito il Palazzetto dello Sport dove si effettuano gli esami ematici. Quarantacinque euro da pagare ad un laboratorio privato per svelare gli anticorpi del Covid-19, per sconfiggere la paura, il panico è evidente negli occhi di chi vive le situazioni più serie. Sono infermiera, in ospedale non mi fanno il tampone, visto che non ho la possibilità faccio questo. Non sto realmente in contatto con pazienti Covid, però anche altri miei colleghi che sono in reparti Covid, vedo che non a tutti fanno il tampone. Vivo con un medico che è ad alto rischio, volevo vedere, se non sono dentro non lo so, come si fa? Ha avuto contatti con persone positive? Che io sappia, no, però mio marito lavora, quindi per quello. Sono un soccorritore volontario, però, come tutte le persone, anche io ho delle problematiche a casa. Mi sento bene, ho trovato giusto provare questa cosa, sono curioso di vedere. Sono una fifona, durante il giorno mi misuro la febbre 10 volte. Penso che qui tutti abbiamo paura. L'iniziativa è del Sindaco colpito dalle chiamate disperate dei cittadini, precursore di un metodo ancora discusso. Abbiamo ancora tanta gente a casa che chiama l'ATS, che chiama il 112 e che non viene ricoverata e non gli viene neanche iniziata la cura domiciliare e queste persone continuano ad infettare i loro parenti. Per esempio una signora sono 24 giorni che chiama, è caduta anche in bagno, non sta bene, ieri sera i nostri volontari le hanno montato in casa un letto ospedaliero, però, non è un compito del Comune, questi sono compiti dello Stato, della Regione che purtroppo ci ha abbandonati. Ci sono ragazzi giovani che sono venuti qua, hanno pagato per 3 persone, lasciando pagato, quindi, per chi era dietro di loro e non poteva pagare. Riceviamo chiamate addirittura dalla Liguria, dai Corpi di Polizia che ci contattano per chiederci di fare questo tipo di esame. Se non riusciamo a dividere i malati dai guariti e dai sani, non ne usciamo da questa situazione.