Toti: togliere Val Bormida da isolamento

La concessionaria autostradale sta esaminando il troncone rimasto di viadotto nella possibilità di dare almeno una parziale riapertura a quella tratta autostradale, così come il Presidente della Provincia sta coordinando i lavori sulle strade provinciali per togliere dall'isolamento la Val Bormida, che è la nostra priorità assoluta. Queste sono le urgenze ed emergenze al momento sulla provincia. Poi, è evidente, come è noto, che la Liguria, come ha riconosciuto anche il signor Ministro, ha un tema strutturale molto importante.