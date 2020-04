Trasporti, assessore Roma: puntiamo a mobilità alternativa

Rispetto al potenziamento della frequenza dei mezzi di trasporto, come sapete, stiamo verificando e chiudendo tutte le attività per poter contrattualizzare con delle aziende, con dei vettori privati, il supporto che riusciremo a garantire rispetto a quella che è comunque una invariante. Vorrei sottolineare questo aspetto che non riguarda soltanto Roma, riguarda tutti gli enti locali. L’invariante di trasporto raggiunge un livello per cui non si può aumentare. Non ci sono mezzi a disposizione, l’ha detto anche il Ministro il tempo che occorre per approvvigionare mezzi, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture su ferro, è un tempo molto lungo, però stiamo lavorando per realizzare decine di chilometri, in ogni caso addirittura nella prima fase di questo riavvio, proprio per andare a offrire una mobilità alternativa, perché ricordiamo una biciletta occupa uno spazio che è notevolmente inferiore al mezzo privato. Questo consentirà, a chi vorrà farlo, Stante anche la bella stagione, di poterci andare. Ovviamente libererà spazio a chi non può proprio fare a meno di utilizzare l'automobile privata.